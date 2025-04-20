العراق ثالثاً بقائمة أغلى أسعار النفوط العربية في "أوبك"

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثة في قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في منظمة "اوبك" لشهر مارس / آذار الماضي.

وكشفت بيانات وإحصاءات لأوبك اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء بالمركز الثالث في قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في اوبك لشهر آذار/مارس 2025 حيث بلغ معدل سعر البرميل الواحد المصدر من العراق 73.82 دولاراً".

واضافت ان "الخام العربي الخفيف السعودي جاء بالمركز الاول باعلى سعر حيث بلغ معدل سعر البرميل المصدر 76.07 دولاراً، يليها الخام الكويتي بـ 75.36 دولاراً للبرميل".

ووفقا للإحصاءات، فإن "خام مزيج الصحراء الجزائري جاء رابعا بمعدل سعر بلغ 72.84 دولاراً للبرميل، ومن ثم جاء خام مربان الإماراتي خامسا بمعدل 72.63 دولاراً للبرميل، ومن ثم جام السدر الليبي سادسا بمعدل 71.19 دولاراً للبرميل الواحد".

وأشارت أوبك إلى أن "متوسط أسعار خامات النفط العربية في آذار 2025 انخفضت إلى 73.65 دولاراً للبرميل، مقابل 76.68 دولاراً للبرميل في شهر شباط/فبراير الماضي".