العراق.. توصية بشطب 19 مليون طن من الشاي وبيعه خارج البلاد

شفق نيوز/ أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، مجلس الوزراء العراقي، بالموافقة على شطب أكثر من 19 مليون طن من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن وزارة التجارة، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق

جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة 31 للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، الصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، أوصى المجلس، مجلس الوزراء بالموافقة على شطب 19,770,842 طناً من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق، كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، ومنع توزيعها على المواطنين.

وأشار المجلس الوزاري للاقتصاد، إلى أن الشركة المذكورة اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشركات المجهزة والموظفين المقصرين، وصُدرت بحقهم أحكام قانونية.

هذا واطّلع المجلس، على التقرير الذي قدّمه وزير التجارة حول الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في جنيف، وأعلن دعمه لإجراءات وزارة التجارة في هذا الصدد، مع التأكيد على تكثيف المفاوضات الثنائية.

كما استمع المجلس إلى عرض قدّمه الفريق الفني في وزارة التخطيط حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية للإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية، بهدف تقليل الجهد والوقت وضمان الشفافية، وجعل الإجراءات متاحة لجميع الجهات المستفيدة.

وفي إطار دعم الرياضة البارالمبية، وافق المجلس على تعديل سعر بيع زيت الوقود المجهز لعجلات ومولدات اللجنة البارالمبية العراقية ليصبح 400 دينار/لتر بدلًا من 750 دينار/لتر.