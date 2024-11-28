العراق.. تصاعد العجز المالي وارتفاع الدين العام حتى 2026

شفق نيوز/ أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن تصنيف العراق عند "B-" يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

كما توقعت أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من اثنين بالمئة في 2023، وإلى متوسط ​​12.4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026.

ورجحت وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 بالمئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع.

وتعد "فيتش" واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث، إلى جانب ستاندرد آند بورز (S&P) وموديز، تأسست عام 1914، وتتخذ من نيويورك ولندن مقرين رئيسيين.

تقدم الوكالة تصنيفات ائتمانية تعكس جدارة الحكومات والشركات المالية في الوفاء بالتزاماتها، مما يساعد المستثمرين والمؤسسات في تقييم المخاطر.

وتبدأ التصنيفات من "AAA" (الأعلى والأكثر أماناً) إلى "D" (تعثر في السداد)، حيث تساعد هذه التصنيفات في قياس مخاطر الاستثمار.

كما تغطي "فيتش" تقييمات تشمل السندات الحكومية، الديون السيادية، الشركات، المؤسسات المالية، والتمويل العقاري، وتعتبر تقاريرها مرجعاً رئيسياً للمستثمرين العالميين لتحديد مخاطر الاستثمار والأسواق.

وتعتمد الوكالة على تحليل مالي دقيق يشمل الأداء الاقتصادي، الدين العام، الاستقرار السياسي، والبيئة الاقتصادية العالمية، مايجعلها لاعباً أساسياً في القرارات الاستثمارية العالمية وتحديد مخاطر الائتمان.