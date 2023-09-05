العراق: تراجع معدل التضخم نتيجة انخفاض أسعار الأغذية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تسجيل الجهاز المركزي للإحصاء، تراجعا في معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي، بنسبة (0.6%)، مقارنة مع ما كان عليه في شهر حزيران الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان انخفاض معدل التضخم في الشهر المذكور، جاء متأثرا بانخفاض أسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة (0.2%)، مبينا ان مجاميع اللبن والجبن والبيض انخفضت أسعارها بنسبة (1.6%)، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة (1.5%)،وانخفضت الزيوت والدهون بنسبة (1.6%)، اما اسعار الاسماك والمشروبات غير الكحولية فقد انخفضت بنسبة (0.5%)،و(0.4%)، على التوالي.

وأشار الى ان اقسام التبغ ، والملابس والاحذية، والتجهيزات والمعدات، والصحة، والنقل، والتعليم، والمطاعم ، والسلع والخدمات المتنوعة، سجلت ارتفاعا طفيفا في اسعارها خلال شهر تموز الماضي، تراوح بين (0.1%)و (0.6%)، باستثناء قسم السكن الذي سجل ارتفاعا بنسبة (2.2%)،فيما انخفضت اسعار قسم الترفيه بنسبة (0.1%).

وعن التضخم السنوي، بين الهنداوي انه ارتفع بنسبة (3.5%)، في شهر تموز هذا العام مقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي 2022، لافتا، الى ان الجهاز المركز للاحصاء قام خلال شهر حزيران الماضي بتحديث للسلة الغذائية بالكامل، فضلا عن تحديث اسعار الهواتف والحاسبات والسيارات.

ونوه المتحدث باسم الوزارة، الى ان العينة التي تجري متابعتها في الاسواق، تشمل جميع السلع والخدمات وعددها (333) سلعة وخدمة، وتبلغ نسبة متوسط الانفاق الشهري عليها (88%)، من مجموع انفاق الفرد، وان عدد الاصناف ضمن هذه السلة يصل الى (486) صنفا موزعة على (12) قسما والتي تبلغ متوسط انفاق الفرد عليها شهريا (25) الف دينار فأكثر .