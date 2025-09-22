العراق.. تراجع الصادرات والستيرادات في الفصل الثاني من 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن انخفاض الصادرات والاستيرادات في العراق خلال الفصل الثاني من عام 2025.

وذكر البنك، في إحصائية له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات العراقية انخفضت خلال الفصل الثاني (الربع الثاني) من العام الحالي لتبلغ 23.285 مليار دولار مقارنة بالاستيرادات بالفصل الاول (الربع الاول) الذي بلغت فيه الصادرات 24.112 مليار دولار.

وبحسب إحصائية المركزي، فإن الصادرات شملت النفط الخام بقيمة 20.956 مليار دولار، فيما شملت صادرات المنتجات النفطية 981 مليون دولار وشملت الصادرات الأخرى 1.347 مليار دولار.

وأوضحت أن الاستيرادات العراقية أيضا انخفضت لتبلغ 17.534 مليار دولار، مقارنة بالفصل الاول الذي بلغت فيه 18.158 مليار دولار، مبينة أن الاستيرادات شملت منها استيرادات حكومية بقيمة 1.813 مليار دولار واستيرادات القطاع الخاص بقيمة 15.993 مليار دولار.