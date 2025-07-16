العراق: تحويل 40% من إنتاج النفط إلى صناعات تحويلية و تكريرية

شفق نيوز - نينوى

صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن حكومته تمكنت من تحويل نحو 40 بالمائة من إنتاج النفط العراقي الى صناعات تحويلية و تكريرية.

جاء ذلك خلال اطلاقه، الأعمال التنفيذية في مشروع مصفاة نينوى بطاقة تكريرية 70 الف برميل\يوم، وذلك ضمن زيارته لمحافظة نينوى.

وقال السوداني انه خلال العامين والنصف الماضية قفزت الطاقة التكريرية بشكل اكبر مما متوقع، ضمن خطط الحكومة في تحويل 40% من إنتاج النفط إلى صناعات تحويلية وتكريرية، وتجاوزنا نسبة (30- 35%)، وهذه النسبة كان مخططا لها ضمن 10 سنوات القادمة، مؤكدا ان الحكومة تسلمت مهامها والعراق يستورد مشتقات نفطية بـ6 تريليونات دينار لبلد ينتج 4 ملايين برميل نفط يوميا.

وستشيد منشآت مصفاة نينوى على مساحة 800 دونم، في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل، وسيسهم في سد احتياجات المحافظات الشمالية، كما ستنتج وحداته المشتقات النفطية المختلفة، مثل زيت الوقود بطاقة 32 الف برميل\يوم، والنفثا بـ 15 الف برميل\يوم، والنفط الابيض بـ 8400 برميل\يوم، زيت الغاز بـ 12.6 الف برميل\يوم، كما سيوفر المشروع بحدود 1000 فرصة عمل مباشرة، وعدد أكبر من فرص العمل غير المباشرة.

وأطلق السوداني، ايضا العمل التنفيذي في مشروع توسعة محطة القيارة الدورة المركبة بإضافة 375 ميغاواط لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية للمحطة 1125 ميغاواط.

وأكد أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في رفع مستوى توليد الطاقة داخل المنظومة الوطنية، وأن اتجاه الحكومة للاعتماد على الدورة المركبة في محطات الكهرباء سيحقق فوائد مضاعفة، كونه يرفع مستويات الإنتاج للوقود المستهلك، ويراعي المحددات البيئية.

ويقع المشروع في ناحية القيارة جنوب محافظة نينوى، ويعد من المشاريع الحيوية، إذ سيرفد الشبكة الوطنية بالكهرباء نتيجة الاستفادة من الغازات المنبعثة من الدورة البسيطة، ويتألف من 3 وحدات مركبة بسعة 125 ميغاواط لكل وحدة، في حين أن الدورة البسيطة تتألف من 6 وحدات غازية و بسعة 125 ميغاواط لكل وحدة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، مطار الموصل الدولي، وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في بيان.

كما واطلق السوداني، الأعمال التنفيذية لمشروع مصفاة نينوى في ناحية حمام العليل بطاقة 70 ألف برميل يومياً.