العراق تاسع أرخص الدول العربية بالبنزين

شفق نيوز/ حل العراق بالمرتبة التاسعة عربياً بين أرخص الدول العربية بأسعار البنزين لشهر نيسان/أبريل الجاري.

وبحسب موقع "غلوبال بيتو برايس"، فإن العراق جاء بالمرتبة التاسعة عربياً بأرخص أسعار البنزين لشهر نيسان/أبريل 2025 حيث بلغ سعر اللتر الواحد 649 سنتاً.

وأشار الموقع، إلى أن أرخص الدول العربية للبنزين لشهر مارس/آذار كان من نصيب ليبيا حيث بلغ سعر اللتر الواحد 28 سنتاً تليها الكويت ثانيا 343 سنتاً وجاءت الجزائر ثالثاً بسعر 348 سنتاً ومصر رابعاً بسعر 372 سنتا.

هذا وحلت البحرين سادساً بسعر 531 سنتاً ومن ثم قطر سابعاً بسعر 563 سنتاً وجاءت عُمان ثامناً بسعر 621 سنتاً، ثم العراق تاسعاً والإمارات العربية عاشراً بسعر 670 سنتاً.

ولفت الموقع المختص، إلى أن "السعر المتوسط للبنزين في هذه الفترة عالمياً بلغ اللتر الواحد 1.27 دولار.