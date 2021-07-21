العراق بين أكبر 5 منتجين للنفط عام 2020

شفق نيوز/ يعتبر العراق احد الأعضاء المؤسسين لمنظمة اوبك النفطية ويبلغ انتاجه النفطي اكثر من اربعة ملايين برميل يوميا.

ووفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فان حوالي 100 دولة تنتج النفط الخام، ومع ذلك، في عام 2020 ، شكلت خمس دول حوالي 50 ٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم.

واضاف التقرير ان "أكبر خمسة منتجين للنفط الخام ونسبتهم المئوية من إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2020 كانت كالتالي الولايات المتحدة الأمريكية 15٪، روسيا 13٪ ، المملكة العربية السعودية 12٪ ، العراق 6٪، كندا 5٪".

واشار الى ان "العراق ارتفع انتاجه النفطي من 1.310 مليون برميل يوميا في عام 2003 الى 4.100 مليون برميل يوميا في عام 2021، فيما ارتفع انتاج الولايات المتحدة من 5.650 مليون برميل يوميا في عام 2003 الى 11.310 مليون برميل يوميا في 2021، فيما ارتفع انتاج السعودية من 8.770 مليون برميل الى 9.620 مليون برميل يوميا في 2021".

وتابع ان "روسيا ارتفع الانتاج فيها من 8.130 مليون برميل يوميا الى 9.870 مليون برميل يوميا في 2021، فيما ارتفع انتاج كندا من 2.320 مليون برميل يوميا الى 4.200 مليون برميل يوميا في عام 2021".