العراق بين أكبر 3 دول حرقاً للغاز عالمياً في 2025

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق إلى جانب روسيا وإيران ضمن أكبر الدول المساهمة في حرق الغاز عالمياً خلال عام 2025، إذ أظهرت بيانات البنك الدولي أن الدول الثلاث أحرقت مجتمعة نحو 84 مليار متر مكعب من الغاز، بما يمثل قرابة نصف إجمالي الكميات المحروقة في العالم.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ارتفع حجم حرق الغاز عالمياً للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 167 مليار متر مكعب في 2025، وهو أعلى مستوى في ست سنوات، ما أدى إلى هدر غاز تقدر قيمته بنحو 54 مليار دولار.

وأشار التقرير، إلى أن روسيا وإيران كانتا المحركين الرئيسيين للزيادة السنوية في عمليات الحرق، فيما جاء العراق ضمن الدول الثلاث الأولى الأكثر مساهمة في هذه الظاهرة.

وبيّن البنك الدولي أن تسع دول، هي روسيا وإيران والعراق وفنزويلا والمكسيك وليبيا والجزائر ونيجيريا والولايات المتحدة، مسؤولة عن أكثر من 80% من إجمالي حرق الغاز عالمياً، رغم أنها تنتج نحو نصف النفط العالمي.

وأكد التقرير أن استمرار حرق الغاز يعكس تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية، ومحدودية أسواق الغاز، وصعوبات التمويل، فضلاً عن تفاوت تطبيق القوانين، ما يعرقل الاستثمارات اللازمة لاستغلال الغاز المصاحب للنفط.

وقال البنك الدولي إن القضاء على الحرق الروتيني للغاز حول العالم يتطلب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار، وهو مبلغ يقل عن ضعفي القيمة السنوية للغاز الذي يُهدر حالياً.

وأوضح مدير الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان في البنك الدولي، زوبين بامجي، أن التقنيات والسياسات وآليات التمويل اللازمة لالتقاط الغاز واستخدامه متوفرة، إلا أن ما ينقص في كثير من الدول هو القيادة والأولوية والحوكمة الكفيلة بتحويل هذه الحلول إلى واقع.