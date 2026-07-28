العراق بين أكبر موردي النفط للولايات المتحدة في 2025 بمتوسط 249 ألف برميل يومياً

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، أن العراق حافظ على موقعه بين أبرز موردي النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة خلال عام 2025، بصافي صادرات بلغ 249 ألف برميل يومياً.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها شفق نيوز، جاء العراق ضمن كبار موردي النفط للولايات المتحدة من دول منظمة "أوبك"، بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت 325 ألف برميل يومياً، فيما بلغ صافي الواردات الأمريكية من ليبيا 69 ألف برميل يومياً، ومن الجزائر 65 ألف برميل يومياً، ومن الكويت 45 ألف برميل يومياً، ومن الإمارات 30 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا 36 ألف برميل يومياً.

وأشارت البيانات إلى أن صافي الواردات الأمريكية من العراق انخفض مقارنة بعام 2024، عندما بلغ 260 ألف برميل يومياً، بتراجع قدره 11 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 4.2% على أساس سنوي.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فإن الولايات المتحدة سجلت خلال عام 2025 صافي صادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى العالم بلغ 2.798 مليون برميل يومياً، في حين بلغ صافي وارداتها من دول "أوبك" 966 ألف برميل يومياً، ومن دول الخليج العربي 667 ألف برميل يومياً، ما يعكس استمرار اعتماد السوق الأمريكية على إمدادات المنطقة، وفي مقدمتها العراق.