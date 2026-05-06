العراق بين أكبر مستوردي الألبان التركية في 2025

حل العراق ضمن أكبر خمسة أسواق مستوردة لمنتجات الألبان التركية خلال عام 2025، مع استمرار نمو صادرات أنقرة من الحليب ومشتقاته إلى الأسواق الخارجية.

ووفق بيانات نشرتها جمعية مصنّعي الحليب ومنتجات الألبان المعبأة في تركيا (ASUD)، تابعتها وكالة شفق نيوز، جاء العراق إلى جانب الجزائر والسعودية وقبرص الشمالية والإمارات ضمن الدول الخمس التي استحوذت مجتمعة على 40.7% من إجمالي صادرات الألبان التركية خلال العام الجاري.

وبلغت قيمة صادرات تركيا من الألبان ومنتجاتها 523.3 مليون دولار في 2025، مقارنة بـ489.5 مليون دولار في 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 6.9%.

وأظهرت البيانات أن الأجبان تصدرت قائمة المنتجات المصدّرة بقيمة بلغت نحو 236 مليون دولار، تلتها منتجات مصل اللبن ومسحوق الحليب منزوع الدسم والآيس كريم.

ويعكس وجود العراق ضمن أكبر الأسواق المستوردة استمرار الاعتماد على المنتجات الغذائية التركية، ولا سيما الألبان والأجبان ومشتقات الحليب، في ظل اتساع التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة.

كما أوضحت الجمعية أن تركيا تصدّر منتجات الألبان حالياً إلى نحو 100 دولة، مع سعيها للتوسع في أسواق جديدة داخل آسيا والولايات المتحدة.

يذكر أن العراق كان الوجهة الأولى لصادرات منتجات الألبان للعام 2023، وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية.