العراق بين أكبر مستوردي المعكرونة التركية عالمياً

شفق نيوز- اقتصاد

حلّ العراق ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للمعكرونة التركية، في ظل توسع صادرات أنقرة من هذا القطاع الغذائي وزيادة حضورها في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحسب بيانات نشرت اليوم الخميس.

وتابعت وكالة شفق نيوز، بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، والتي أظهرت أن صادرات المعكرونة التركية سجلت نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 930 ألف طن سنوياً، ما يعزز موقع تركيا كواحدة من أبرز خمسة مورّدين عالمياً، مدعومة بارتفاع الطلب الخارجي وتنافسية الأسعار.

ولا يقتصر الطلب على السوق العراقية فقط، إذ تضم قائمة أبرز الدول المستوردة إلى جانب العراق كلاً من إيطاليا وفنزويلا وليبيا واليابان، فضلاً عن أسواق ناشئة مثل غانا والصومال وبنغلاديش والسودان وسوريا.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات أحمد تيرباك أوغلو، إن العراق يعد من الأسواق الرئيسية، حيث استورد كميات كبيرة من المعكرونة التركية، مع تسجيل تباين في حجم الواردات خلال أشهر العام، لكنها بقيت ضمن مستويات قوية مقارنة ببقية الأسواق.

ويعكس هذا التوسع تنامي العلاقات التجارية بين العراق وتركيا، ولا سيما في قطاع الغذاء، الذي يشهد نمواً متواصلاً مدفوعاً بارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية.