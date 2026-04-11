العراق بين أكبر مستوردي المشمش حول العالم

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق ضمن قائمة أكبر دول العالم في استيراد المشمش، حسب لبيانات موقع World’s Top Exports، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على هذه الفاكهة نموًا ملحوظًا.

وتصدّرت ألمانيا القائمة بواردات وصلت إلى 114.9 مليون دولار، تلتها روسيا بـ 76.1 مليون دولار، ثم النمسا بـ 29 مليون دولار، وإيطاليا بـ 28.7 مليون دولار، وفرنسا بـ 25.3 مليون دولار.

كما شملت القائمة سويسرا (22.3 مليون دولار)، وبولندا (20 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (17.7 مليون دولار)، ورومانيا (14.6 مليون دولار)، وجمهورية التشيك (13.7 مليون دولار).

وجاء العراق مسجّلًا واردات بلغت 13.1 مليون دولار سنويًا، وفي المرتبة الحادية عشرة، متقدمًا على بلجيكا (12.4 مليون دولار) وكازاخستان (11.3 مليون دولار)، فيما حلّت المملكة العربية السعودية كثاني دولة عربية في القائمة بقيمة 9.7 مليون دولار، تلتها أوكرانيا بـ 9.3 مليون دولار.

ويعكس وجود العراق ضمن هذه القائمة ارتفاع الطلب المحلي على المشمش، سواء للاستهلاك الطازج أو في الصناعات الغذائية، خصوصًا مع تنوع استخداماته في العصائر والحلويات والمربيات.

وفي سياق متصل، تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المشمش يُعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، لاحتوائه على فيتاميني A وC، فضلًا عن الألياف ومضادات الأكسدة، ما يعزز مكانته في الأسواق العالمية.

كما توقعت تقارير دولية نمو سوق المشمش المجفف عالميًا من 2.09 مليار دولار في 2026 إلى نحو 3.16 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.32%، مدفوعًا بزيادة الطلب على الأغذية الصحية والوجبات الخفيفة المغذية.