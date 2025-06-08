العراق بين أكبر مستوردي البرغل التركي

شفق نيوز/ أعلن فيصل ميميش (الرئيس المنسق لجمعيات المصدري المتوسطين)، اليوم الأحد، أن الصادرات البرغل التركي بلغت أعلى مستوياتها في الأسواق العراقية والإيطالية والرومانية في الشهر الخامس من العام الحالي أيار/مايو الماضي.

وقال فيصل ميميش في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادراتهم حققت 1.35 مليار دولار أمريكي في أيار/مايو 2025.

واوضح ان "البرغل التركي أصبح من المنتجات المفضلة لدى الدول المصدرة لها، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 12 بالمئة وقد أثبت هذا النمو مجددًا فعالية الأنشطة الترويجية وإمكانيات البرغل التركي في السوق".