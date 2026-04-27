العراق بين كبار المنتجين.. خمس دول تستحوذ على نصف نفط العالم

شفق نيوز- متابعة

كشفت بيانات حديثة صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، أن إنتاج النفط الخام العالمي خلال عام 2025 تركز بشكل كبير في عدد محدود من الدول، إذ استحوذت خمس دول فقط على نحو نصف الإمدادات العالمية، في مؤشر على هيمنة قوى رئيسية على سوق الطاقة العالمي.

ووفق تحليل أجرته وكالة شفق نيوز استناداً إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط الخام بواقع 13.58 مليون برميل يومياً، تلتها روسيا بإنتاج بلغ 9.87 ملايين برميل يومياً، ثم السعودية بنحو 9.51 ملايين برميل يومياً.

وشكلت الدول الثلاث مجتمعة قرابة 39% من إجمالي الإنتاج العالمي خلال العام الجاري.

وجاء العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بإنتاج بلغ 4.39 ملايين برميل يومياً، مستحوذاً على نحو 5.2% من الإنتاج العالمي، ليؤكد موقعه كأحد أبرز المنتجين في سوق النفط، فيما حلت كندا رابعة، والصين سادسة.

وأظهرت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط ما تزال تمثل أكبر تكتل إقليمي منتج للنفط، بعدما أسهمت بنحو 32% من إجمالي الإنتاج العالمي خلال 2025، مع وجود خمس دول من المنطقة ضمن قائمة العشرة الأوائل، هي السعودية والعراق وإيران والإمارات والكويت.

وأدى التصعيد العسكري في إيران خلال عام 2026 إلى اضطرابات ملحوظة في إنتاج وتجارة النفط، ولا سيما مع المخاطر التي تهدد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وهو مضيق هرمز، ما يثير مخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية على المدى القريب.

وتؤكد الأرقام أن الدول العشر الكبرى المنتجة للنفط تستحوذ على أكثر من 72% من الإنتاج العالمي، فيما تتوزع النسبة المتبقية على عشرات الدول الأخرى، ما يعكس استمرار اعتماد السوق العالمية على عدد محدود من المنتجين الرئيسيين في تحديد اتجاهات العرض والأسعار.