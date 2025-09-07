العراق بين أقل الدول العربية اعتماداً على الطاقة المتجددة

شفق نيوز- بغداد

حل العراق في المركز الخامس ضمن قائمة أقل الدول العربية اعتمادًا على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بنسبة 1.17% فقط من إجمالي المزيج الطاقي بنهاية 2024، بحسب تقرير أصدرته اليوم الأحد، وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.

وتتوزع الحصة العراقية الهامشية بين 0.92% من الطاقة الكهرومائية و0.25% من الطاقة الشمسية، في وقت يهيمن فيه الغاز والنفط على معظم احتياجات البلاد من الكهرباء.

ورغم هذه النسبة المتواضعة، بدأت بغداد خطوات فعلية لتنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية، من أبرزها مشروع شمس البصرة بقدرة 1 غيغاواط، إضافة إلى محطات أخرى منها مشروع بقدرة 750 ميغاواط، ومحطة ميسلون بمحافظة ذي قار بقدرة 500 ميغاواط.

كما ارتفعت واردات العراق من الألواح الشمسية الصينية خلال النصف الأول من 2025 إلى 950 ميغاواط، ما يعكس توجهًا متسارعًا نحو تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة ضمن خطة حكومية تهدف إلى الوصول إلى 12% بحلول 2030.

وفي السياق نفسه، ضمّت قائمة أقل الدول العربية اعتمادًا على الطاقة المتجددة:

ليبيا: في الصدارة بنسبة 0.03% فقط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وسط هيمنة الغاز بنسبة 76%.قطر: ثانيًا بنسبة 0.24%، رغم تشغيل 3 محطات شمسية، لكن الغاز يسيطر على المزيج بنسبة تقارب 100%.البحرين: ثالثًا بنسبة 0.25% من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية فقط، مع خطة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% بحلول 2035.الجزائر: رابعًا بنسبة 0.94% (0.9% شمسية، 0.02% رياح، 0.02% كهرومائية)، مع توقعات بزيادة كبيرة بعد توسع مشاريع الطاقة الشمسية.