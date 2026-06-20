العراق بين أبرز مستوردي الحبوب والبقوليات التركية خلال أيار

شفق نيوز- متابعة

أعلنت جمعية مصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في منطقة البحر المتوسط، يوم السبت، تسجيل صادرات بقيمة 151.3 مليون دولار خلال شهر أيار/مايو، مع استمرار توسّع الطلب في عدد من الأسواق الإقليمية، من بينها العراق.

وأوضح رئيس الجمعية أن الأداء التصديري شهد نمواً بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث برزت دول مثل العراق والسودان وليبيا وكينيا ضمن أبرز الأسواق المستهلكة لمنتجات القطاع.

وأضاف أن قطاع البقوليات تصدّر قائمة الصادرات بقيمة 31.6 مليون دولار، مع تسجيل أداء قوي للعدس الأحمر، الذي بلغت صادراته 21.6 مليون دولار، فيما استمر الطلب على منتجات الحلويات والبسكويت في أسواق متعددة، من بينها العراق، إلى جانب اليابان وروسيا وألمانيا.

كما سجّل قطاع السكر ومنتجاته ارتفاعاً لافتاً بنسبة 26% ليصل إلى 21.7 مليون دولار، وسط نمو ملحوظ في الطلب في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، وفقاً لرئيس الجمعية.

وأشارت الجمعية، إلى أن الزخم المتزايد في الأسواق الناشئة يدعم خطط توسيع نطاق الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على الحصة السوقية في الدول المستهدفة، وفي مقدمتها الأسواق الإقليمية.