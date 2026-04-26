العراق بين أبرز الأسواق المستوردة للعدس الأحمر التركي

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات صادرة عن جمعية مصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط بتركيا، أن العدس الأحمر واصل تصدّر صادرات المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري، والعراق ابرز المستوردين.

وسجّل العدس الأحمر أعلى قيمة تصديرية ضمن منتجات الحبوب والبقوليات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما بلغت صادراته 84.2 مليون دولار، مستحوذاً بذلك على جزء بارز من إجمالي صادرات القطاع التي وصلت إلى 409.2 مليون دولار

وبحسب الجمعية، سجّلت صادرات العدس الأحمر زيادة بنسبة 209% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب من الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها العراق وسوريا والسودان، التي تُعد من أبرز الوجهات الرئيسية للمنتج التركي.

كما ارتفعت صادرات العدس الأخضر من الصفر إلى نحو 35 ألف دولار، في حين حققت منتجات أخرى ضمن المجموعة نمواً ملحوظاً، منها بذور عباد الشمس التي بلغت صادراتها 58.2 مليون دولار رغم انخفاض الكميات، مستفيدة من زيادة أسعار الوحدة، إلى جانب نمو صادرات الفول السوداني.

ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب القوي من دول المنطقة على البقوليات والبذور التركية، خاصة من العراق الذي يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن سوريا والسودان اللتين تشكلان مع العراق المحور الأبرز في استيعاب هذه الصادرات خلال الأشهر الأولى من العام