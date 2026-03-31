العراق بين الأرخص.. فروق كبيرة بأسعار الوقود في المنطقة

أظهرت مقارنة حديثة لأسعار البنزين في دول المنطقة، أن العراق ما يزال من بين الدول الأرخص من حيث كلفة الوقود، مدفوعا بسياسة الدعم الحكومي.

وبحسب بيانات، "أويل برايس"، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن سعر لتر البنزين في العراق بلغ نحو 0.65 دولار، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 1.35 دولار، ما يضعه ضمن قائمة الدول منخفضة الأسعار عالميًا، وإن كان أعلى من إيران التي تعد الأرخص بفارق واضح نتيجة دعم حكومي واسع.

وبينت أن دول الخليج، تسجل أسعار مستويات قريبة من العراق، إذ يبلغ سعر البنزين في السعودية نحو 0.62 دولار للتر، مع توجه تدريجي نحو تقليص الدعم، ما يبقي الأسعار أعلى نسبيًا من السوق العراقية في بعض الفترات.

في المقابل، ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ في دول أخرى بالمنطقة، حيث يصل سعر لتر البنزين في تركيا إلى نحو 1.18 دولار، وفي لبنان إلى قرابة 1 دولار، نتيجة فرض ضرائب مرتفعة أو تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم الحكومي.

وأشارت إلى أن الفروقات في أسعار الوقود بين الدول لا ترتبط فقط بكونها منتجة للنفط من عدمه، بل تعود بشكل أساسي إلى سياسات التسعير المعتمدة، لا سيما مستوى الدعم الحكومي والضرائب وسعر صرف العملة.