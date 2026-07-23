العراق بين الدول العربية المتأخرة في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2026

شفق نيوز- متابعة

حلّ العراق في المرتبة الخامسة عشرة عربياً ضمن مؤشر الأمن الغذائي لعام 2026، بحسب بيانات "World Population Review"، في تصنيف يعكس تفاوت مستويات الأمن الغذائي بين الدول العربية.

وتصدرت الإمارات الدول العربية في المؤشر، تلتها قطر في المركز الثاني، ثم سلطنة عُمان ثالثاً، والبحرين رابعاً، فيما جاءت السعودية في المركز الخامس.

واحتل الأردن المركز السادس، تلاه الكويت سابعاً، ثم المغرب ثامناً، وتونس تاسعاً، والجزائر عاشراً.

وجاءت مصر في المركز 11، تلتها السودان في المركز 12، ثم اليمن 13، وسوريا 14، فيما حل العراق في المركز 15.

واختتمت القائمة بكل من الصومال في المركز 16، ولبنان في المركز 17، وموريتانيا في المركز 18 عربياً.

وبحسب البيانات يعكس المؤشر تفاوت مستويات الأمن الغذائي بين الدول العربية، استنادًا إلى مجموعة من العوامل، من بينها توافر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، وجودته، واستدامة سلاسل الإمداد.