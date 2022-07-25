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العراق بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-25T14:34:50+0000
العراق بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الاثنين، ان العراق اصبح من بين احد كبار الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق اصبح من بين الدول 35 الاكبر التي تمتلك حيازة للسندات الخزانة الامريكية من التي لديها سندات بقيمة اعلى من 30 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 32.9 مليار دولار لشهر ايار، مرتفعة بنسبة 36.51 بالمائة عن شهر كانون الثاني من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 57.42 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي 2021".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع اكبر دولة عربية من حيث قيمة السندات بعد السعودية والكويت والامارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول باكبر قيمة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثا "، مبينا ان مجموع السندات الامريكية التي تمتلكها دول العالم بلغت 7 ترليونات و421 مليار دولار".

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