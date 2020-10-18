"العراق بقائمة المخاطر".. الكشف عن هدف جديد لزيارة الكاظمي ووفده لأوروبا

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، عن مشاركة محافظه ضمن الوفد الذي يترأسه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لزيارة عدة دول أوروبية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي ورد إلى وكالة شفق نيوز أن محافظ البنك مصطفى غالب مخيف سيشارك "رفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الأحد في زيارة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".

وأشار البيان إلى أن مخيف سيلتقي "خلال الزيارة التي تستمر أربعة أيام بالجهات النظيرة لمناقشة عددا من القضايا المشتركة لاسيما رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي ذات المخاطر العالية فضلا عن التباحث في تطوير العلاقات المصرفية والاستثمار المالي بين العراق وهذه الدول لما تشكله من ثقل اقتصادي في أوروبا والعالم".

وسبق أن أفاد مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة اوروبية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وبين أن الجولة تشمل كل لندن وباريس وبرلين يتم خلالها عقد عدد من الاتفاقيات بمختلف المستويات.



