العراق بصدد إعداد موازنة إستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

شفق نيوز/ ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأربعاء، يوم الاربعاء، اجتماع الجلسة التاسعة والخاص بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022 - 2024.

وحضر الاجتماع وفقا لبيان وزارة المالية الذي ورد لوكالة شفق نيوز، كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزارة التخطيط ومستشاري الوزارة والمدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة.

وناقشت اللجنة بحسب البيان، "تقرير الخطة الاستراتيجية للمدى المتوسط للاعوام (2022 - 2024 ) حول المديونية الخارجية والداخلية وجدولتها".

وقال وزير المالية، إن "اعمال وخطوات اللجنة ستسهم في بناء وضع مالي سليم ومستقر للبلد والتي ستعزز من نهج اعداد الموازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المالية المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية".

واكد علاوي انه "سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى بسهولة مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد".