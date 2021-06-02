سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق بصدد إعداد موازنة إستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-02T14:42:48+0000
العراق بصدد إعداد موازنة إستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

شفق نيوز/ ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأربعاء، يوم الاربعاء، اجتماع الجلسة التاسعة والخاص بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022 - 2024.

وحضر الاجتماع وفقا لبيان وزارة المالية الذي ورد لوكالة شفق نيوز، كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزارة التخطيط ومستشاري الوزارة والمدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة.

وناقشت اللجنة بحسب البيان، "تقرير الخطة الاستراتيجية للمدى المتوسط للاعوام (2022 - 2024 ) حول المديونية الخارجية والداخلية وجدولتها".

وقال وزير المالية، إن "اعمال وخطوات اللجنة ستسهم في بناء وضع مالي سليم ومستقر للبلد والتي ستعزز من نهج اعداد الموازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المالية المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية".

واكد علاوي انه "سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى بسهولة مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد".

related

30 الف درجة وظيفية في الموازنة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.. وثيقة

Date: 2021-01-27 16:22:41
30 الف درجة وظيفية في الموازنة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.. وثيقة

البرلمان العراقي يضيف نصاً في الموازنة لتأسيس صندوق خاص بـ"البترو دولار"

Date: 2021-01-30 15:06:19
البرلمان العراقي يضيف نصاً في الموازنة لتأسيس صندوق خاص بـ"البترو دولار"

العراق ينتهي من إعداد موازنة 2020 المتلكئة

Date: 2020-09-06 09:10:31
العراق ينتهي من إعداد موازنة 2020 المتلكئة

بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-01 06:48:36
بعد تمرير الموازنة.. قفزة بسعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الحكومة العراقية تناقش "موازنة 2020" وتحيلها للبرلمان

Date: 2020-09-06 15:06:49
الحكومة العراقية تناقش "موازنة 2020" وتحيلها للبرلمان

المالية البرلمانية تكشف تفاصيل التغييرات التي جرت الموازنة العراقية

Date: 2021-04-01 10:12:50
المالية البرلمانية تكشف تفاصيل التغييرات التي جرت الموازنة العراقية

الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة

Date: 2020-09-08 10:52:28
الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة

الرئيس العراقي يصادق على الموازنة العامة

Date: 2021-04-08 10:40:54
الرئيس العراقي يصادق على الموازنة العامة