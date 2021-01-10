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العراق بصدد إعداد جدوى لتصدير البضائع الصينية من أراضيه الى أوروبا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-10T11:23:12+0000
العراق بصدد إعداد جدوى لتصدير البضائع الصينية من أراضيه الى أوروبا

شفق نيوز/ وجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، يوم الأحد، بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لتصدير البضائع الصينية عبر القناة الجافة العراقية وصولا الى الاسواق الاوربية عبر الاراضي التركية.

وقال إعلام وزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ترأس اجتماعا للجنة الامر الديواني 70 لعام 2018  الذي ضم ممثلين عن وزاراتي الخارجية والمالية والبنك المركزي العراقي".

وأضاف أنه "تم التباحث حول تنفيذ البند الاول من مهام لجنة الامر الديواني الخاصة بتشريع قانون انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية"، كما تم "خلال الاجتماع مناقشة اخر المستجدات مع الجانب التركي حول الربط السككي و التوصل الى صيغة اتفاق مشترك لتمهيد عبور البضائع القادمة من موانئ العراق عبر الاراضي التركية الى اوروبا على ان يتضمن الاتفاق تسهيل اجراءات العبور وفتح اكثر من منفذ حدودي".

ووجه الشبلي بـ"إعداد دراسة جدوى اقتصادية فيما يخص الطاقة التصميمية لميناء الفاو في حال استقبال البضائع والحاويات الواردة من الصين والتي سيكون مخطط سيرها عبر القناة الجافة العراقية وصولا الى الاسواق الاوربية عبر الاراضي التركية".

ووفقا للبيان "تم اعداد دراسة تعتمد على الكلفة و الوقت و الامان في حال ورود البضائع الصينية القادمة من ميناء جوادر في باكستان الى موانئ العراق ونقلها بواسطة السكك الحديد والطرق البرية عبر القناة الجافة داخل الارضي العراقية".

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