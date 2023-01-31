العراق بصدد توقيع مذكرتي تعاون مع "جنراك الكترك وسيمنز" لإنتاج الطاقة

شفق نيوز/ خوّل مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرتي تعاون مع شركتي جنراك الكترك وسيمنز" الامريكية والالمانية لإنتاج الطاقة في البلاد التي تعاني من ازمة مستمرة بانتاج الكهرباء منذ عقود.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة التعاون حول الطاقة في العراق- المرحلة الثانية المحدثة بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال الكترك انترناشونال انك)، لتحديث اتفاقية مبادئ التعاون الموقّعة سابقاً بين الطرفين في 15 تشرين الأول 2018".

واشار المكتب الى "المصادقة على توقيع تعاون لبرنامج الطاقة في العراق- المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة (سيمنز انيرجي أي جي)، بعد تنازل الشركة السابقة".

ووقعت وزارة الكهرباء العراقية يوم الجمعة، 13 / 1 / 2023، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز، في مراسم جرت بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الألمانية برلين.

وتنطوي مذكرة التفاهم على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق. وفي ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنز بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت السفيرة الاميركية لدى بغداد الينا رومانسكي في تغريدة، "ايستحق العراقيون اقتصادًا متنوعًا وحديثًا ووظائف ذات أجور جيدة. لتحقيق ذلك، من الضروري بناء منظومة ⁧‫كهرباء‬⁩ على مستوى عالمي".

واضافت ان "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع وزير الكهرباء العراقي‬⁩ للقيام بهذا المسعى المهم".