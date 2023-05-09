العراق بصدد إبرام عقد مع "توتال" الفرنسية لاستثمار الغاز في 5 حقول نفطية بالبصرة

شفق نيوز/ أفصح عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد، يوم الثلاثاء، عن قرب توقيع عقد مع شركة "توتال" الفرنسية لاستثمار الغاز في مجموعة من الحقول النفطية في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال شداد في بيان اليوم، إن "وزارة النفط ستوقع بعد اسبوعين من الان عقدا مع شركة "توتال" الفرنسية لاستثمار (600) مقمق من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية بمحافظة البصرة" .

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط، بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

يذكر أن العراق وقع اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لمعالجة 600 مليون قدم مكعب قياسي" مقمق" بكلفة 3 مليارات دولار.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما قدرت وزارة الكهرباء، فترة حاجة العراق من الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات.

وقامت ايران مؤخرا بتقليل صادرات الغاز للعراق بعد تاخر العراق عن دفع هذه مستحقاتها، قبل ان يعلن العراق في شهر حزيران 2022 عن تسديد 1.6 مليار دولار لإيران عن الغاز المستورد منها.