العراق بصدارة الدول الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية خلال 9 أشهر

شفق نيوز - عمان / بغداد

أعلنت غرفة عمان، يوم الخميس، ان العراق احتل وجهات الصادرات الأردنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، ان عدد شهادات المنشأ الأردنية ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشهادات الصادرة 31,144 شهادة مقابل 29,445 شهادة للفترة نفسها في 2024.

رغم زيادة عدد الشهادات، سجلت قيمتها تراجعاً بنسبة 5.3% لتصل إلى نحو 985 مليون دينار أردني مقارنة بـ 1.040 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات أن العراق جاء في صدارة الدول الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية من حيث قيمة شهادات المنشأ، حيث بلغت قيمة الصادرات إليه نحو 441 مليون دينار بعدد 2,615 شهادة منشأ.

وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 70 مليون دينار وبعدد 806 شهادات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 60 مليونًا بعدد 3339 شهادة ثم سوريا بقيمة 59 مليونًا بعدد 2780 شهادة وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

وخلال التسعة أشهر الماضية، كانت الصادرات الأردنية متنوعة حسب نوع البضائع، حيث شكلت المنتجات الأجنبية غير المصنعة في الأردن الجزء الأكبر بقيمة نحو 503 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة المنتجات الصناعية الأردنية حوالي 175 مليون دينار، وحققت المنتجات الزراعية الأردنية نحو 140 مليون دينار، في حين بلغت قيمة البضائع القادمة من دول عربية أخرى نحو 85 مليون دينار، أما باقي الصادرات فكانت من منتجات متنوعة أخرى.

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة أساسية في التجارة الدولية، حيث تثبت أن البضائع المنتجة أو المصنعة في شحنة معينة قد تم إنتاجها في بلد معين، وتستخدم لتحديد التعريف الجمركي والتحقق من منشأ البضائع.

وغرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية الأردنية، إضافة إلى البضائع الأجنبية التي تُعاد تصديرها أو تُشترى محلياً ضمن شروط محددة، استناداً إلى نظام غرف التجارة الأردنية وتعليمات إصدار شهادات المنشأ الصادرة في 2013.

الدولار يساوي 70 دينارا اردنيا.