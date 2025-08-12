العراق أبرز مستوردي الخضراوات التركية من غرب المتوسط

شفق نيوز- بغداد

يُعد العراق من أهم الوجهات التصديرية لصادرات الخضراوات التركية القادمة من منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، التي تضم مقاطعات أنطاليا، إسبرطة، وبوردور، حسب رئيس جمعية مصدري غرب البحر الأبيض المتوسط، أوميت ميرزا تشاووش أوغلو.

وأعلن أوغلو، أن صادرات المنطقة إلى العراق تحتل مرتبة متقدمة بعد روسيا، مشيراً إلى تزايد الطلب العراقي على الخضراوات الطازجة مثل الفلفل والطماطم، اللذين يشكلان أكبر صادرات المنطقة من الخضراوات.

وبلغت قيمة صادرات الخضراوات من هذه المنطقة التركية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 309 ملايين دولار، مسجلة زيادة بنسبة 10.4% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن العراق يعد شريكاً مهماً في سلسلة التوريد الزراعي التركي، وسط جهود لتطوير الإنتاج الزراعي واستخدام الدفيئات التي ساهمت في استقرار الإمدادات رغم التقلبات المناخية.

يأتي ذلك في ظل تحديات مناخية أثرت على قطاع الفاكهة التركية، إلا أن قطاع الخضراوات حافظ على ثباته بفضل تقنيات الإنتاج الحديثة، مما يعزز مكانة تركيا كمورد رئيسي للخضراوات الطازجة في المنطقة، وخاصة للعراق.