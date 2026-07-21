العراق أبرز مستوردي التبغ التركي مع نمو الصادرات إلى 489 مليون دولار

شفق نيوز- أنقرة

حلّ العراق بين أبرز وجهات صادرات التبغ التركية خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع صادرات القطاع إلى 489 مليون دولار، بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان لرابطة مصدري التبغ في بحر إيجة، طالعته وكالة شفق نيوز، فإن قيمة صادرات التبغ التركية بلغت 489 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 4%، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف التجارة.

ونقل البيان، عن رئيس جمعية مصدري التبغ في بحر إيجة، سليم جيمي، إن نمو الصادرات تحقق بفضل جهود المنتجين والمصدرين والاستثمارات الصناعية، مؤكداً أن تركيا حافظت على مكانتها في الأسواق العالمية رغم التحديات.

وأضاف أن العراق، إلى جانب الولايات المتحدة وبلجيكا وإيران والإمارات العربية المتحدة، كان من أبرز وجهات صادرات التبغ التركي خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن السجائر الصناعية تصدرت صادرات القطاع، تلتها صادرات التبغ الورقي، ثم التبغ الخام، بما يعكس تنوع المنتجات التركية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.

وتعد تركيا أكبر دولة منتجة للتبغ الشرقي، والذي تعتمده الولايات المتحدة في صناعة السجائر الأميركية.