العراق أبرز المستوردين.. تركيا تصدر "آيس كريم" بقيمة 23.5 مليون دولار في أربعة أشهر

شفق نيوز- أنقرة

واصلت صادرات "الآيس كريم" التركية نموها خلال الأشهر الأولى من العام، مدعومة بارتفاع الطلب في الأسواق الخارجية، فيما جاء العراق ضمن أبرز الدول المستوردة إلى جانب الولايات المتحدة وشمال قبرص وكوسوفو وكازاخستان، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المنتجات الغذائية التركية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبحسب بيانات المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) التي نقلتها وكالة الأناضول، بلغت قيمة صادرات الآيس كريم 23.5 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فيما سجلت صادرات قطاع الحليب ومنتجات الألبان 523 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وشكلت صادرات الآيس كريم نحو 13.9% من إجمالي صادرات القطاع.

ويُعد العراق من أهم الأسواق الإقليمية للمنتجات الغذائية التركية، مستفيداً من القرب الجغرافي والعلاقات التجارية بين البلدين، الأمر الذي يعزز حضوره ضمن قائمة أكبر مستوردي الآيس كريم التركي.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تمتلك بنية تحتية متطورة في صناعة الآيس كريم، تضم 919 منشأة إنتاجية، ما يدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وشملت أبرز الأسواق المستوردة للآيس كريم التركي العراق، والولايات المتحدة، وشمال قبرص، وكوسوفو، وكازاخستان، في مؤشر على اتساع انتشار المنتج التركي في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمرار الطلب عليه بفضل تنوع المنتجات والقدرة الإنتاجية المتزايدة.