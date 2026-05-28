العراق أبرز المتأثرين.. أزمة هرمز تربك صادرات الأرز الهندي

تراجعت صادرات الهند من الأرز، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة اضطرابات الشحن الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والتي أثرت بصورة مباشرة على صادرات أرز البسمتي إلى أسواق الخليج، وفي مقدمتها العراق.

وانخفضت صادرات الهند الإجمالية من الأرز بنسبة 1.3% خلال الفترة من كانون الثاني إلى نيسان لتصل إلى 8.39 ملايين طن متري، فيما هبطت صادرات أرز البسمتي بنسبة 7% إلى 2.3 مليون طن، مع تراجع الشحنات إلى عدد من الأسواق الرئيسية.

وقال مصدرون هنود إن شحنات الأرز المتجهة إلى العراق وإيران وقطر والمملكة العربية السعودية تشهد تأخيرا في النقل بسبب اضطراب حركة الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والشحن المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع المشترين والمصدرين إلى التريث في إبرام صفقات جديدة.

وتُعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، إذ تستحوذ على أكثر من 40% من صادرات الأرز العالمية، فيما يذهب الجزء الأكبر من أرز البسمتي الهندي إلى أسواق الخليج، إلى جانب العراق والسعودية والإمارات وإيران.

وأشار مصدرون إلى أن استمرار التوترات قد يزيد الضغوط على أسعار الأرز الهندي، التي تراجعت بأكثر من 5% منذ بداية العام الحالي بعد موسم حصاد قياسي.