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العراق بحاجة الى 14 مليار شجرة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-15T05:07:32+0000
العراق بحاجة الى 14 مليار شجرة

شفق نيوز/ قالت وزارة الزراعة، ان البلاد بحاجة الى نحو 14 مليار شجرة للقضاء على التصحر الذي وصل الى مراحل متقدمة، مقترحة تخصيص الشركات النفطية لنسبة 1 % لتشجير المناطق العاملة فيها لتحقيق جزء من برنامج الاحزمة الخضراء.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قوله: انه يمكن تخصيص هذه النسبة عن طريق بند يوضع في جولات التراخيص النفطية لتشجير المنطقة التي تعمل فيها الشركات، لما يمكن ان تضيفه هذه الاشجار من تغيير واقع الاجواء خاصة في تلك المناطق.

واضاف ان العراق بحاجة الى برنامج وطني لتشجيره بالتعاون بين امانة بغداد، في ما يخص العاصمة، ووزارتي الزراعة والبلديات في ما يخص المحافظات، لجعله بيئة سياحية ممتازة وذا مناخ جيد، فضلا عن  تشغيل الايدي العاملة من خلال ذلك.

واكد ان وزارة الزراعة اطلقت مشروع تجهيز بعض البلديات ومنظمات المجتمع المدني بالشتلات وزرعها عن طريق فرقهم، بعد ان وصل التصحر الى مراحل متقدمة في معظم المناطق. وتابع ان حاجة العراق من الاشجار تصل الى 14 مليار شجرة، ومثل هذا الرقم لا يأتي بسهولة، اذ يحتاج الى برنامج حكومي واضح بالتنسيق بين قسم التصحر في الوزارة وامانة بغداد والبلديات وجامعة بغداد.

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