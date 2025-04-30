العراق بالمقدمة.. ترجيحات متفائلة بزيادة إنتاج الشرق الأوسط من النفط

شفق نيوز/ توقعت شركة NexantECA للاستشارات في الطاقة، يوم الأربعاء، أن تضيف مصافي النفط في الشرق الأوسط 618 ألف برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2029، من عدة دول على رأسها العراق.

وذكرت الشركة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع أن تضيف مصافي النفط في الشرق الأوسط 618 ألف برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2029، مما يحول المنطقة إلى مصدر صافٍ يعادل حوالي 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 ويقترب من 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040".

واضافت الشركة ان "العراق سيوسع إنتاج بيجي والديوانية بمقدار 70 ألف برميل يوميًا لكل منهما، وسيُضيف من ذي قار 100 ألف برميل يوميًا".

ولفتت الى ان "إيران ستضيف 60 ألف برميل يوميًا في جنوب أديش، في الربع الثالث من عام 2025، وسيُضيف خط إنتاج PGS الرابع 120 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2026، وسيُزيد إنتاج أفتاب بمقدار 60 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2027".

أما البحرين فإن مصفاة بابكو التي لديها ستزيد طاقتها بمقدار 113 ألف برميل يومياً في الربع الثاني أو الثالث من عام 2025، بينما ستضيف مصفاة الدقم في سلطنة عمان 25 ألف برميل يومياً في الربع الحالي من خلال "إزالة الاختناقات"، وفقا للشركة.

واشارت الى ان "لدى سلطنة عمان والإمارات والمملكة العربية السعودية عدد قليل من المشاريع، ولكنها تنتظر من يتخذ القرار الاستثماري النهائي ويمول تلك المشاريع".