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العراق بالمركز 39 كأكبر حائز للسندات الامريكية خلال عام 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-17T06:33:19+0000
العراق بالمركز 39 كأكبر حائز للسندات الامريكية خلال عام 2021

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة 39 كأكبر حائز للسندات الامريكية خلال عام 2021.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق احتل المرتبة 39 من بين كبار الحاملين الأجانب لأوراق الخزانة الامريكية من اصل 44 دولة مدرجة في الجدول".

واضافت ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الامريكية خلال اخر شهر كانون الاول عام 2021 بلغت 22.502 مليار دولار وهذه السندات تمثل 0.29% من السندات العالم البالغة 7.74 تريليون دولار".

عالميا تأتي اليابان بأكبر الدول حيازة للسندات الامريكية وبواقع 1,304,040 ترليون دولار تليها الصين وبواقع 1,068,746 تريليون دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 647,363 مليار دولار، ومن ثم تأتي ايرلندا بواقع 334,325  مليار دولار، فيما تذيلت الجدول اورغواي بـ 12.3 مليار دولار، تسبقها مصر بـ 14.3 مليار دولار".

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