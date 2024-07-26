العراق بالمركز الثالث في التبادل التجاري مع ايران بين الدول الـ15 المجاورة لها

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة الثالثة في مجال التبادلات التجارية مع إيران بين الدول الـ15 المجاورة لها والتي بلغت حوالي 20 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو ما نما من حيث القيمة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لإحصائيات وبيانات صادرة عن الجمارك الإيرانية.

ووفقا لتلك الاحصائيات، فإن قيمة التبادلات التجارية لإيران مع 15 دولة مجاورة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني بلغت الحالي 19 مليارا 820 مليونا 547 ألف دولار، وفي 4 أشهر من العام الماضي بلغت 18 مليارا 687 مليونا 29 ألف دولار، حيث يظهر هذا الرقم نموا بنسبة 5% من حيث الوزن وبنسبة 6% من حيث القيمة.

وبحسب إحصائيات الجمارك، فإن أكبر حجم من التبادلات التجارية لإيران مع دول الجوار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام كانت مع الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان وأفغانستان على التوالى.

وكانت دول الاتحاد الروسي وعمان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان وأرمينيا وكازاخستان والكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية أيضًا في المراتب التالية للتبادلات التجارية الإيرانية.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة تجارة إيران مع الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات و 64 مليونا 513 ألف دولار، وفي 4 أشهر من العام الماضي بلغت 7 مليارات و 658 مليونا و 517 ألف دولار، حيث نمت بنسبة 5 %.

وانخفضت التبادلات التجارية بين إيران وتركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 10%.

وحصلت دولة العراق على المركز الثالث بين دول الجوار في مجال التبادلات التجارية مع إيران، بحيث نمت كمية المبادلات التجارية بين إيران والعراق بنسبة 22% من حيث القيمة و19% من حيث الوزن.

وفي أول 4 أشهر من العام الجاري بلغت قيمة التجارة بين إيران والعراق 3 مليارات 772 ومليونا و 383 ألف دولار، وفي أول 4 أشهر من العام الماضي كانت قيمة التجارة بين البلدين 3 مليارات و 86 مليونا و 933 ألف دولار.

وبلغت قيمة تجارة إيران مع باكستان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 928 مليوناً و185 ألف دولار، حيث نمت بنسبة 13% من حيث القيمة و7% من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان في أول 4 أشهر من العام الجاري 724 مليونا و75 ألف دولار، نما بنسبة 38% من حيث القيمة و31% من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بلغت تجارة إيران مع روسيا الاتحادية 703 ملايين و172 ألف دولار، كما بلغت التجارة بين إيران والسعودية 35 مليونا و477 ألف دولار، ونمت بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت تجارة إيران في أول 4 أشهر من العام 691 مليونا و738 ألف دولار ومع جمهورية أذربيجان و 241 مليونا و606 آلاف دولار.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام أيضًا، نمت تجارة بلادنا مع دول جمهورية أذربيجان بنسبة 38٪ من حيث القيمة، ومع تركمانستان بنسبة 4٪.