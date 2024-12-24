العراق بالمركز التاسع عربيا بارخص اسعار البنزين لعام 2024

شفق نيوز/ أفاد موقع "global petrol prices" الدولي المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية، يوم الثلاثاء، بأن العراق حلّ في المركز التاسع عربيا بأرخص سعر للبنزين لعام 2024.

وأظهر أحدث جدول للموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق احتل المرتبة التاسعة بأرخص دول العالم بالبنزين وبسعر 0.580 يورو للتر الواحد وهو ما يعادل 0.649 دولار للتر الواحد وما يعادل 850 دينار عراقي.

وبلغ السعر المتوسط للبنزين في هذه الفترة عالميا 1621 دينارا عراقيا.

وجاءت ليبيا بالمركز الاول عربيا بارخص اسعار البنزين لعام 2024 وبسعر 31 سنتا للتر الواحد تليها مصر ثانيا وبسعر 335 سنتا للتر الواحد وتأتي الكويت ثالثا بسعر 341 سنتا للتر الواحد وتأتي الجزائر رابعا بسعر 343 سنتا للتر الواحد فيما يأتي البحرين خامسا بسعر 530 سنتا للتر الواحد .

وتابع أن قطر جاءت بالمركز السادس بارخص اسعار البنزين وبسعر 576 سنتا للتر الواحد، وجاءت السعودية بالمركز السابع بسعر 620 سنتا للتر الواحد وجاءت عمان تاسعا بسعر 621 سنتا للتر الواحد وجاء العراق تاسعا بسعر 649 سنتا للتر الواحد وجاءت الإمارات عاشراً بسعر 681 سنتا للتر الواحد.

ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن (عالي الأوكتان) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية.