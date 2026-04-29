العراق بالمرتبة 82 عالمياً في صعوبة شراء المنازل عام 2025

حل العراق في المرتبة 82 عالمياً ضمن مؤشر نسبة أسعار المساكن إلى الدخل لعام 2025، بحسب بيانات موقع World Population Review المتخصص بالإحصاءات السكانية، ونشرها اليوم الأربعاء.

وتناولت وكالة شفق نيوز، تلك البيانات بالتدقيق والتحليل، حيث بلغت نسبة أسعار المساكن إلى الدخل في العراق نحو 8.4 بالمئة، فيما سجل مؤشر القدرة على تحمّل تكاليف السكن 1.2، ليأتي العراق في المرتبة 82 من أصل 104 دول شملها التصنيف.

وعالمياً، جاءت سوريا في المرتبة الأولى كأعلى دولة من حيث نسبة أسعار المساكن إلى الدخل، بواقع 115.1 بالمئة، تلتها كوبا بنسبة 48 بالمئة، ثم إثيوبيا بنسبة 47.1 بالمئة، والكاميرون بنسبة 46.6 بالمئة، فيما حلت سريلانكا خامساً بنسبة 34.2 بالمئة.

كما ضمت المراتب الأولى كلاً من نيبال بنسبة 32.1 بالمئة، وهونغ كونغ بنسبة 29.1 بالمئة، والصين بنسبة 28.5 بالمئة، وفيتنام بنسبة 25.8 بالمئة، وتايلاند بنسبة 23.1 بالمئة.

وفي ذيل القائمة، جاءت سلطنة عُمان في المرتبة 104 بنسبة 3.1 بالمئة، تلتها السعودية بالنسبة ذاتها، ما يشير إلى مستويات أقل من الضغط السعري على قطاع السكن مقارنة ببقية الدول المشمولة.

ويعتمد المؤشر على قياس العلاقة بين أسعار العقارات والدخل السنوي، إلى جانب عوامل أخرى تشمل القدرة على تحمّل تكاليف السكن ونسب التمويل العقاري، بما يعكس تفاوتاً بين الدول في سهولة تملّك المساكن.