العراق بالمرتبة 30 عالمياً في الإنفاق العسكري

شفق نيوز/ جاء العراق في المرتبة 30 عالميا ضمن قائمة الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من اقتصاده، بحسب موقع (Visual Capitalist) الذي يركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد العالمي.

وحدد تقرير أعده الموقع تابعته وكالة شفق نيوز، ثلاث فئات من الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام متوسط الخمس سنوات (2018-2022) لكل دولة.

وبحسب التقرير، فان الانفاق العسكري سيكون مرتفعا إذا كان أعلى من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان، ومتوسطاً إذا كان ما بين 2 الى 5% ومنخفضاً إذا كان أقل من 2%.

وبحسب الجدول فإن 5 دول عربية من ضمن 7 دول جاءت بالمراتب الاولى بأعلى انفاق عسكري لديها مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لديها، مبينا ان اوكرانيا جاءت على رأس هذه الدول حيث بلغ انفاقها العسكري 9.46% من الناتج الاجمالي المحلي تليها السعودية بـ 8.19%، تليها عمان بـ 8.11%، تليها قطر بـ 5.88%، تليها الجزائر بـ 5.70%، ومن ثم الكويت بـ 5.66%، ومن ثم جاءت اسرائيل بـ 5.09%".

وبحسب الجدول فإن الأردن جاءت على رأس الفئة المتوسطة وبالمرتبة 8 عالميا بإنفاقها العسكري 4.81% من الناتج المحلي الإجمالي لديها، كما جاءت لبنان ضمن الفئة المتوسطة ايضا وبالمرتبة 11 عالميا بإنفاقها العسكري 4.01% من الناتج المحلي الإجمالي لديها والبحرين بالمرتبة 13 عالميا وبإنفاقها 3.79% من الناتج المحلي الإجمالي لديها، وجاءت المغرب بالمرتبة 15 عالميا وبإنفاقها 3.72% من ناتجها المحلي الاجمالي، وجاء العراق بالمرتبة 30 عالميا بإنفاقه 2.69% من الناتج المحلي الإجمالي لديه.

وأشار إلى أن كرواتيا جاءت على رأس الدول ضمن الفئة المنخفضة وبالمرتبة 51 عالميا باتفاقها 1.97% من الناتج المحلي الإجمالي لديها، وجاءت مصر ضمن هذه الفئة ايضا وبالمرتبة 106 عالميا باتفاقها 1.20%، فيما جاءت بنما وايسلندا وكوستاريكا بدون اي انفاق عسكري على بلدانها ".

ويقاس الناتج المحلي الإجمالي بطاقة الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.

ويتم احتسابها كالاتي: الناتج المحلي الإجمالي= نفقات المستهلكين + الإنفاق الحكومي + إجمالي الاستثمار + صافي الصادرات.