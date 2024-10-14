شفق نيوز/ أفاد موقع "نوميبو"، أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشة في العالم، يوم الاثنين، بأن العراق حلّ في المرتبة الرابعة عربياً والمرتبة الـ21 عالمياً، بأرخص أسعار للبيض لإحصائية العام 2024.

ووفقاً للموقع الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الهند تصدرت القائمة العالمية بأرخص أسعار البيض حيث يبلغ سعر الـ12 بيضة 97 سنتاً، بينما تذيلت سويسرا القائمة بالمرتبة 96 بسعر 7.1 دولار لـ12 بيضة.

وجاءت إيران بالمرتبة الثانية بعد الهند بسعر 1.16 دولاراً لعدد 12 بيضة، وبنغلاديش بالمرتبة الثالثة بسعر 1.18 دولاراً، وباكستان رابعاً بسعر 1.19 دولاراً، ثم بيلاروسيا بسعر 1.28 دولاراً، وتبعتها روسيا بسعر 1.32 دولاراً، وجاء العراق بالمرتبة 21 عالمياً بأرخص أسعار للبيض بسعر 1.77 دولاراً.

وعربياً جاءت ليبيا بالمرتبة الأولى بسعر 1.42 دولاراً لعدد 12 بيضة، ثم مصر ثانياً بسعر 1.46 دولاراً، وتونس ثالثاً بسعر 1.54 دولاراً ومن ثم جاء العراق رابعاً، والجزائر خامساً بسعر 1.78 دولاراً، والمغرب سادساً بسعر 1.82 دولاراً، والأردن سابعاً بسعر 1.98 دولاراً.