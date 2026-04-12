العراق بالمرتبة 123 عالمياً في مؤشر الرخاء البشري لعام 2026

شفق نيوز- بغداد

أظهر تقرير مؤشر الرخاء البشري العالمي لعام 2026، الصادر عن CEOWORLD Magazine، أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على النمو الاقتصادي، بل بات يركّز على قدرة الدول في توفير حياة أفضل لمواطنيها وتحويل الثروات إلى رفاه فعلي.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، حلّ العراق في المرتبة 123 عالمياً من أصل 193 دولة، مسجلاً 51.56 نقطة، ضمن فئة الأداء المتوسط إلى الضعيف، ما يعكس استمرار التحديات في مجالات جودة الحياة والخدمات والفرص، رغم الإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلد.

وعالمياً، تصدّرت سويسرا القائمة بـ97.92 نقطة، تلتها أيسلندا بـ97.81 نقطة، ثم أستراليا بـ97.70 نقطة، فيما جاءت ألمانيا والنرويج ضمن المراتب المتقدمة.

وعربياً، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بحلولها في المرتبة 13 عالمياً (94.04 نقطة)، تلتها السعودية (88.25 نقطة)، ثم البحرين (86.01 نقطة)، وقطر (82.70 نقطة).

كما جاءت عُمان خامساً عربياً (81.68 نقطة)، تلتها الكويت (76.99 نقطة)، ثم الأردن (65.60 نقطة)، وتونس (64.80 نقطة)، فيما حلّت مصر تاسعاً عربياً بـ62.35 نقطة.

في المقابل، جاءت جيبوتي في ذيل الترتيب عالمياً، مسجلة 26.80 نقطة، ضمن فئة "الرخاء الهش".