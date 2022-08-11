العراق بالمرتبة الأولى ضمن أكثر الدول استيراداً من الأردن  

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة عمان، اليوم الخميس، أن العراق حصد المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول استيرادا من الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي 2022.

وأظهر إحصاء للغرفة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، بلغت نحو 506 ملايين دينار، مقابل 392 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي ".

واضافت ان "الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال 7 اشهر الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 121 مليون دينار اردني، ومصر 73 مليون دينار، فالسعودية 57 مليون دينار، ودولة الامارات 45 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 27 مليون دينار".

ويساوي الدينار الأردني حوالي 70 دولاراً امريكياً.

وأشارت إلى أن "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 215 مليون دينار اردني، والصناعية 140 مليون دينار، والزراعية 87 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 42 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

وبينت ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، والبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة".