العراق بالمرتبة الأولى.. تركيا تكشف صادراتها لدول الجوار

شفق نيوز- أنقرة

تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية مقارنة بالدول المجاورة لها، بإجمالي صادرات بلغ نحو 5 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.

وخلال هذه الفترة سجلت أعلى قيمة للصادرات إلى العراق في فئة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، حيث بلغت قيمتها 921 مليوناً و960 ألف دولار.

وتلتها فئة الأثاث والمنتجات الورقية التي تم تصديرها أيضاً إلى العراق، بقيمة 551 مليوناً و827 ألف دولار.

جاء ذلك بحسب البيانات التي جمعتها وكالة "الأناضول" من وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك حول صادرات تركيا إلى العراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران وسوريا واليونان في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت صادرات تركيا إلى الدول المجاورة لها في الحدود بنسبة 4.8% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 13.3 مليار دولار.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا في هذه الفترة بحسب المعطيات 131 ملياراً و440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغت صادرات تركيا في النصف الأول من عام 2024 إلى الدول السبع المجاورة 12 ملياراً و679 مليوناً و193 ألف دولار.

وجاء العراق من بين الدول السبع في المرتبة الأولى، تلته بلغاريا بـ2.2 مليار دولار، ثم اليونان بـ1.8 مليار دولار، ثم جورجيا بـ1.7 مليار دولار.

وسجلت أعلى زيادة سنوية في الصادرات خلال الفترة بين كانون الثاني/ يانير وحزيران/ يونيو من هذا العام، إلى سوريا بنسبة 45%، تلاها اليونان بنسبة 13.5%، ثم أذربيجان بنسبة 8.8%.

وخلال نفس الفترة، بلغت صادرات المجوهرات إلى سوريا 3 ملايين و861 ألف دولار.

يذكر أن البيانات تشمل الدول المجاورة لتركيا، ولا تشمل التجارة مع أرمينيا لعدم وجود تجارة رسمية مباشرة عبر الطرق البرية بين البلدين.