العراق بالمرتبة الـ11 عالمياً والرابعة عربياً بين أرخص دول العالم بأسعار البنزين

شفق نيوز/ كشف موقع "global petrol prices" المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية، يوم الأربعاء، بأن العراق في المرتبة 11 من بين دول العالم، والرابع عربياً بأرخص اسعار البنزين.

وقال الموقع في تقريره لشهر ايلول/ سبتمبر الجاري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "ترتيب العراق جاء من بين 169 دولة مدرجة بالجدول حيث بلغ سعر البنزين فيه 514 سنتا للتر الواحد من البنزين، في حين جاء بالمرتبة الرابعة عربياً بعد كل من: ليبيا، والجزائر، والكويت".

وبين ان "الاردن تذيلت الدول العربية بأعلى الأسعار حيث بلغ سعر لتر البنزين فيها 1.735 دولار".

واشار التقرير الى ان "فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا بأرخص دول العالم للبنزين بسعر بلغ 22 سنتا للتر الواحد، تليها ليبيا بسعر 30 سنتا، ومن ثم جاءت ثالثا ايران بسعر 53 سنتا".

كما نوه إلى أن "أغلى دول العالم بأسعار البنزين كان من نصيب هونغ كونغ بسعر بلغ 2.967 للتر الواحد، تليها زيمبابوي بسعر 2.750 دولار، ومن ثم إيسلندا بسعر 2.270 دولار".

وأوضح التقرير أن "السعر المتوسط للتر البنزين عالمياً لشهر ايلول بلغ إلى 1.31 دولار للتر"، مضيفا ان "اسعار البنزين في الدول الغنية مرتفع بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير".

ولفت التقرير الى ان "فارق أسعار البنزين في الدول المختلفة يعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، إذ تشتري جميع دول العالم النفط بنفس الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين".