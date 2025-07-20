العراق بالمرتبة الـ 85 عالميا في أسعار المساكن بالنسبة لدخل الفرد

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق في المرتبة الـ 85 عالميا في أسعار المساكن بالنسبة الى دخل الفرد للعام 2024 حسب موقع world population review الذي يُعنى بالسكن.

وقال الموقع في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن أسعار المساكن في العراق بالنسبة الى الدخل هي 8.3%، وان مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن هو 1.1% وهو بالتالي يحتل المرتبة الـ 85 عالميا من أصل 104 دول مدرجة بالجدول.

عالميا جاءت سوريا على اعلى نسبة باسعار المساكن إلى الدخل حيث بلغت 112.2%، وان مؤشر تحمل تكاليف السكن في سوريا هو 0.1%، تليها اثيوبيا بنسبة 50.3%، وبعدها جاءت كوبا ثالثا بـ 47.8%، والكاميرون رابعا بـ 43.2%، وجاءت سيرلانكا خامسا بـ 39.1% .

وذكرت ان دولة عمان جاءت بالمرتبة 104 بالنسبة الى سعر المساكن نسبة الى الدخل حيث بلغ 2.9%، تليها السعودية بنسبة 3.1%.