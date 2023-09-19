العراق بالمرتبة الـ 80 من بين الدول الصناعية الأولى في العالم

شفق نيوز/ احتلّ العراق المرتبة الـ 80 من بين 126 دولة هي الأول في العالم بالقطاع الصناعي خلال العام 2022، وفقا للبيانات التي نشرها قسم إحصاءات المجلس التنفيذي لمجلة CEOWORLD.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الصين تصدرت العالم في إنتاج الصناعات التحويلية، بما يزيد عن 4.97 تريليونات دولار، تليها، ألمانيا (751 مليار دولار)، والهند (450 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (426 مليار دولار)، وروسيا (287 مليار دولار)".

وتظهر البيانات أن "الناتج الصناعي في الصين أعلى بكثير من الدول الثلاث التي تليها"، مشيرة إلى أنه "من غير المستغرب أن تكون أكبر 10 دول صناعية في العالم هي أيضًا أكبر الاقتصادات".

ووفقا لتقرير المجلة، فإن "العراق جاء بالمرتبة الـ 80 عالميا في الصناعة التحويلية حيث سجل 4 مليارات و725 مليون دولار في العام 2022 ، مرتفعا عن العام 2021 التي بلغت 4 مليارات و630 مليون دولار"، مشيرا الى ان "اكثر الانتاج للصناعات التحويلية شهده العراق خلال الخمس السنوات الماضية كان في العام 2019 حيث بلغ 4 مليارات و994 مليون دولار" .

ويشير مفهوم الصناعة التحويلية إلى عملية معالجة المواد الخام من أجل تحويلها إلى سلع تامّة الصنع، وذلك عن طريق استخدام الآلات، والأيدي العاملة، وعمليات المعالجة الكيميائية،وتعد الصناعة التحويلية إحدى الأنواع الرئيسية للصناعة.