العراق بالمرتبة الـ 62 عالميا و الـ10 عربيا في متوسط الرواتب خلال 2023

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 62 عالميا و الـ 10 عربيا في متوسط الرواتب خلال العام 2023 ، وذلك حسب مجلة CEOWORLD.

وقالت المجلة في تقريرها وأطلعت عليه عليه وكالة شفق نيوز، انها نظرت في متوسط صافي الراتب الشهري ( بعد الضرائب) في جميع أنحاء العالم وقارنت الدخل في بعض اغنى وافقر البلدان في 105 دول.

وحسب المجلة، فإن "أعلى متوسط شهري للرواتب كان في سويسرا حيث بلغ 6142 دولاراً امريكياً، وجاءت في المرتبة الثانية سنغافورة حيث بلغ 4350 دولاراً امريكياً، وجاءت استراليا ثالثا بـ 4218 دولاراً امريكياً، وجاءت رابعا الولايات المتحدة الامريكية بـ 3721 دولاراً امريكياً، وجاءت الامارات خامسا بـ 3663 دولاراً، والنرويج سادسا بـ 3457 دولاراً، وكندا سابعا بـ 3338 دولاراً، والدنمارك ثامنا بـ 3294 دولاراً، وايسلندا تاسعا بـ 3237 دولاراً، وهولندا عاشرا بـ 3215 دولاراً، فيما كان أصغر متوسط راتب شهري موجود في سريلانكا حيث بلغ 143 دولاراً، تليها باكستان 163 دولاراً، تليها نيجيريا بـ 166 دولاراً".

عربيا وحسب المجلة جاءت "الإمارات في المقدمة بأعلى متوسط شهري للرواتب بـ 3663 دولاراً، تليها قطر ثانيا بـ 3168 دولاراً، و السعودية ثالثا بـ 1888 دولاراً، وجاءت الكويت رابعا بـ 1854 دولاراً، والبحرين خامسا بـ 1728 دولاراً، وعمان سادسا بـ 1626 دولاراً، ولبنان سابعا بـ 837 دولاراً، وفلسطين ثامنا بـ 778 دولاراً، والاردن تاسعا 599 دولاراً، وجاء العراق بالمرتبة الـ 62 عالمياً والعاشرة عربياً بمتوسط راتب شهري يبلغ 583 دولاراً، ويأتي المغرب بالمرتبة الـ 11 بمتوسط 385 دولاراً، وتونس بالمرتبة الـ 12 بـ 277 دولاراً، والجزائر بالمرتبة الـ 13 بـ 249 دولاراً، ومصر بالمرتبة الـ 14 بـ 219 دولاراً".