العراق بالمرتبة الـ 51 عالمياً و الخامسة عربياً بين أكبر الدول المصدرة بالعالم

شفق نيوز - بغداد

حلَّ العراق بالمرتبة الـ 51 عالميا والخامسة عربياً بين أكبر الدول للعام 2025 حسب موقع Country Cassette المتخصص بجمع البيانات والاحصاءات الدولية.

وقال الموقع في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن التجارة العالمية ازدهرت بفضل صادرات دول العالم الكبيرة.

وتتصدر القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الصين التي جاءت أولا من أصل 205 دول مدرجة بالجدول بصادرات بلغت 3 ترليونات و 380 مليار دولار، وكانت أهم البضائع المصدرة من الصين هي المعدات.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا، بـ 3 ترليونات و 53 مليار دولار، واهم البضاعة المصدرة هي النفط، وجاءت ألمانيا ثالثا ب 2 ترليون و 60 مليار دولار، وأهم الصادرات هي السيارات .

ووفقا للتقرير، فإن فرنسا جاءت رابعا باكبر مصدر حيث بلغت الصادرات 1 تريليون و 5 آلاف دولار وأهم صادراتها هي الادوية المعبأة، تليها خامسا المملكة المتحدة بصادرات بلغت 942 ملياراً و 806 ملايين دولار وأهم صادراتها هي الذهب، وجاءت هولندا سادسا بصادرات 916 ملياراً و 169 مليون دولار وأهم صادراتها هي النفط.

عربيا جاءت الإمارات اولا بصادرات بلغت 753 مليار دولار وأهم صادراتها النفط، وحلت السعودية ثانيا بصادرات بلغت 442 ملياراً و 569 مليون دولار وأهم صادراتها هي النفط، وجاءت قطر ثالثا بصادرات بلغت 161 مليار دولار وأهم صادراتها الغاز، وجاءت الكويت رابعا 110 مليارات و 923 مليون دولار واهم صادراتها النفط، وجاء العراق الخامس عربيا وبالمرتبة 51 عالميا بصادرات بلغت 78 ملياراً و 260 مليون دولار وأهم صادراته النفط، حسب إحصائيات التقرير.

وتابع التقرير، أن مصر جاءت سادسا بصادرات 76 ملياراً و 295 مليون دولار وأهم صادراتها الغاز، وجاءت الجزائر سابعا بصادرات 68 ملياراً و 664 مليون دولار وأهم صادراتها هو النفط، والمغرب ثامنا بصادرات بلغت 58 ملياراً و 545 مليون دولار وأهم صادراتها هي الأسمدة.