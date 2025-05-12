العراق بالمرتبة العاشرة عالمياً والثالث عربياً بأرخص أجور لاستهلاك الكهرباء

شفق نيوز/ اظهر موقع "global petrol prices" المتخصص بالشأن الاقتصادي، يوم الاثنين، أن العراق حلّ بالمرتبة العاشرة عالمياً والثالثة عربياً ضمن قائمة أرخص أجور لاستهلاك الطاقة الكهربائية حتى نهاية عام 2024.

ووفق جدول نشره الموقع الاقتصادي المتخصص، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق جاء بالمرتبة العاشرة من بين 148 دولة مدرجة بالجدول، والثالث عربياً بأرخص أسعار للكهرباء في نهاية العام الماضي.

وبحسب الموقع بلغ سعر الكهرباء في العراق 0.015 دولاراً للكيلوواط في ساعة بالنسبة للدور السكنية، و0.046 لكل كيلواط في الساعة بالنسبة للاستهلاك التجاري.

وعالمياً وحسب الموقع جاءت زيمبابوي في المرتبة الأولى بأرخص الدول، حيث بلغ فيها سعر الكهرباء 0.001 دولاراً لكل كيلوواط في الساعة، تليها إثيوبيا ثانياً بسعر 0.003 دولاراً، ومن ثم إيران ثالثاً بـ0.004 دولاراً، ثم جاءت كوبا رابعاً بـ0.006 دولاراً، والسودان بنفس السعر 0.006 دولاراً، وجاءت ليبيا سابعاً بسعر 0.007 دولاراً.

وجاءت برمودا بالمرتبة الأخيرة بأغلى سعر للكهرباء، حيث بلغ 0.472 دولاراً لكل كيلوواط في الساعة، تليها جزر كايمان بسعر 0.435 دولاراً لكل كيلوواط في الساعة.

وعربياً حلّت السودان بالمرتبة الأولى بارخص سعر للكهرباء، تليها ليبيا ثانياً، ومن ثم العراق ثالثاً، ومصر رابعاً بسعر 0.018 دولاراً لكل كيلواط في الساعة، وسوريا خامساً 0.019 دولاراً، ومن ثم عُمان سادساً بسعر 0.026 دولاراً، وقطر سابعاً 0.032دولاراً لكلكيلوواط في الساعة.