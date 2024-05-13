العراق بالمرتبة السابعة لاستيراد الكرز من تركيا

شفق نيوز/ حلّ العراق، بالمرتبة السابعة من بين الدول العشرة الاولى باستيراد فاكهة الكرز من تركيا للعام 2024، وفقاً لما أعلنه مسؤول تركي.

وقال خير الدين اوتشاك نائب رئيس اتحاد مصدري بحر ايجة ورئيس الاتحاد مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر ايجه، اليوم الاثنين، إن "تركيا هي الرائدة عالميا حيث يبلغ محصول الكرز السنوي 736 الف طن".

واوضح أن "بلاده تستهدف 300 مليون دولار في عام 2024، متمنيًا لمنتجي الكرز موسمًا مزدهرا نحن من بين الدول الأربع الأولى في العالم في صادرات الكرز".

وأضاف، "ننتج 260 ألف طن من الكرز سنويا في مقاطعات إزمير ومانيسا وأفيون ودنيزلي وأيدين، في منطقة بحر إيجه".

وتابع أوتشاك، أن "ألمانيا كانت في المقدمة بطلب قدره 95.5 مليون دولار من الكرز التركي، وأصبح الاتحاد الروسي، السوق الرائد في تركيا في صادرات الفواكه والخضروات الطازجة، الشريك الأول بطلب قدره 43.8 مليون دولار من الكرز التركي ، واحتلت النمسا المرتبة الثالثة في صادرات الكرز بطلب قدره 14.2 مليون دولار.

وفي حين صدرت تركيا الكرز إلى 55 دولة ، كانت الدول الأخرى في المراكز العشرة الأولى هي إيطاليا والنرويج وهولندا والعراق وبولندا وبلغاريا والمملكة المتحدة".