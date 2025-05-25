العراق بالمرتبة الرابعة بين أكبر مصدري النفط للصين خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الاحد، ان العراق احتل المرتبة الرابعة من بين أكثر البلدان المصدرة للنفط الى الصين خلال شهر أبريل /نيسان الماضي.

وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق النفطية إلى الصين خلال شهر نيسان من العام 2025 بلغت 4.59 ملايين طن متري او ما يعادل (29.32) مليون برميل.

وأوضحت أن، العراق احتل المرتبة الرابعة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى الصين خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، مضيفة أن، العراق جاء بعد كل من: روسيا بلغت 8.7 ملايين طن متري، تليها ماليزيا في المركز الثاني 7.95 ملايين طن متري، تليها السعودية في المركز الثالث حيث بلغت 5.53 ملايين طن متري.